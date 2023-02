¡Suenan chasquidos de fondo! Una de las familias más icónicas y divertidas está de regreso, los Addams, pero esta vez dejando brillar a uno de sus miembros más recordados y seguidos, Merlina (Wednesday), y ahora interpretado por la promesa del cine y la televisión contemporánea, Jenna Ortega.

Esta actriz de 22 años lleva una carrera de más de diez años en los que ha podido reivindicar lo que una joven latina puede hacer en la industria hollywoodense. De ascendencia mexicana, su vida dio un giro cuando tuvo la oportunidad de protagonizar la serie de Disney Channel ‘Stuck in the Middle’, en 2016, aunque en 2013 había tenido un pequeño papel en ‘Iron Man 3′, como la hija del vicepresidente.

Otra de las producciones que le ha permitido ganar terreno a la californiana es la serie ‘You’, donde hizo parte del elenco principal en la segunda temporada como Ellie Alves. Ahora, en 2022, regresó con otra historia original de Netflix, ‘Wednesday’, o ‘Merlina’ en español, que está disponible en la plataforma desde hace un par de meses.

Cromos conversó con Ortega, para empezar, explicó cuáles fueron las razones principales por las que aceptó este proyecto que pone de moda lo gótico una vez más: “La oportunidad de trabajar con Tim Burton fue un gran motivo. La oportunidad de interpretar a un personaje tan icónico, porque no hay tantos que sean de mi edad, especialmente latinos, entonces eso fue realmente importante para mí, la oportunidad de representar para las chicas”.

La especial conexión de Jenna Ortega con Merlina

Muchos millennials y generaciones anteriores crecieron con las ocurrencias de los locos Addams, pero teniendo en cuenta que Jenna es una centennial, ¿qué tan cercana estuvo a las películas anteriores?: “[Las vi] cuando tenía 8 o 9″. Asimismo, mencionó si sentía alguna conexión con Merlina, “Sí, curiosamente me han comparado mucho en mi vida con Wednesday, ella era mi personaje favorito, creo que era la favorita de todos, la favorita de los fans. Yo la amaba, vi muchas veces las películas porque estaba obsesionada”.

Así fue trabajar con Christina Ricci, la Merlina de los noventa

A principios de los noventa, Christina Ricci encarnó a Wednesday en dos películas que a la fecha de hoy siguen siendo recordadas. Curiosamente, la actriz de 42 años regresó a la televisión de la mano de esta misma serie, solo que con el papel de Marilyn Thornhill, entonces, Ortega confesó cuál fue su reacción al saber que compartiría plató con Ricci:

“Eso fue aterrador, primero porque no quería que pareciera que me estaba mofando de ella o haciendo una imitación de ella; segundo, soy fan de su trabajo, no solo como Wednesday, fuera del personaje creo que es una actriz fenomenal. Tener una escena con ella y estar vestida con las trenzas y el vestido, y mirar su cara, fue simplemente intimidante, supongo, pero ella fue muy dulce, fue muy chévere. Para ella fue un círculo completo, grabar conmigo, verme, fue algo muy especial”.

Esta nueva serie de Netflix es dirigida por Tim Burton, uno de los grandes exponentes del misterio y lo camp en Hollywood (‘Beetlejuice’, ‘El Joven Manos de Tijera’, ‘Sweeney Todd’), la joven también expresó qué fue lo mejor de haber trabajado con él:

“Yo creo que lo colaborativo que era y que él siempre pedía mi opinión, él quería saber lo que a mí me interesaba, algo que rara vez hacen los directores. Él es muy dulce y asombroso, me preguntaba por todo, fuese por el peinado y maquillaje, o bloquear en una escena, donde estaba la cámara, dónde me tenía que parar, fue muy divertido”.

Su interés en la representación latina

A raíz de que Jenna Ortega ha ido ganando reconocimiento, ha aprovechado su plataforma para abogar por la representación de la comunidad latina en la meca del cine y la televisión, entonces también aprovechó para compartir su mensaje para todas esas jóvenes latinoamericanas que sueñan en grande como ella:

“Creo que cuando pones el tiempo y esfuerzo suficiente, y si es algo que te apasiona, no dejes que la gente se entrometa en tu camino, no dejes que la gente te diga qué puedes y no hacer, porque si ese fuera el caso no hubiera logrado las cosas que hice cuando era más joven, es más sobre la resiliencia, la gente te derribará una y otra vez, o sea, he sido rechazada más veces que las que he sido aceptada, pero si tienes un buen sistema de apoyo y tienes confianza en tus habilidades o sientes que puedes llegar a algo, no dejes que nadie te diga lo contrario, porque lo harán, no siempre será desde creencias genuinas, a veces será desde los celos, eso no te debe importar. Hay espacio para nosotras y a veces tendrás que abrir esas puertas tú misma”.