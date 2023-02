La plataforma de ‘streaming’ comenzó a detallar nuevas medidas con las que buscará acabar con la práctica de compartir cuentas entre diferentes hogares, estrategia que hace parte de un plan preparado hace meses con el que se busca aumentar el número de suscriptores.

La plataforma de ‘streaming’ ya ha estado probando en varios países latinoamericanos algunas de estas novedades que ahora planea extender al resto del mundo, en principio a partir de marzo.

Netflix hará que los usuarios establezcan una “ubicación principal” y obligará a que cualquier dispositivo que quiera usar la cuenta se conecte a esa misma red wifi por lo menos una vez cada 31 días, según recogió La Vanguardia.

“Las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix. Es posible que no se pueda ver Netflix en los dispositivos que no sean parte de tu ubicación principal”, explicó la firma en su documento.