Hace unos días, Netflix detalló sus nuevas medidas con las que buscará acabar con la práctica de compartir cuentas entre varios hogares, un plan que lleva meses preparando para aumentar su número de suscriptores.

Es en una actualización de su página web en países como: Costa Rica, Chile y Perú, la compañía estadounidense revela que para asegurarse de que las contraseñas no se compartan entre varios hogares, los usuarios deberán establecer una “ubicación principal” y obligará a cualquier dispositivo que quiera usar la cuenta a conectarse a esa misma red wifi, al menos, una vez cada 31 días. Medida que podría iniciar en marzo.

“Las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix. Es posible que no se pueda ver Netflix en los dispositivos que no sean parte de tu ubicación principal”, explicó la firma.