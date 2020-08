De acuerdo con la agencia, el cuerpo, identificado por primera vez en el Observatorio Palomar en California en 2018, pasará por la Tierra el 2 de noviembre de este año, pero tiene pocas probabilidades de llegar a la superficie, indicó CNN.

El Laboratorio de Propulsión Jet de la Nasa, Asteroid Watch, aseguró en un tuit que el objeto rocoso es “muy pequeño, aproximadamente de 6,5 pies y no representa una amenaza para la Tierra”.

Además, el 2018VP1 solo tiene un “0,41% de posibilidades de entrar en la atmósfera de nuestro planeta”, aseguró el laboratorio. En caso de que ingrese, “se desintegraría debido a su tamaño extremadamente pequeño”.

Asteroid 2018VP1 is very small, approx. 6.5 feet, and poses no threat to Earth! It currently has a 0.41% chance of entering our planet’s atmosphere, but if it did, it would disintegrate due to its extremely small size.

