Mario Bros, el popular e icónico videojuego de Nintendo, tendrá un importante cambio en sus próximas ediciones. La empresa japonesa anunció que Charles Martinet, el hombre que, desde hace 30 años, hace la voz del fontanero italo-estadounidense, ya no tendrá más esta responsabilidad.

Nintendo emitió un comunicado en el que anunció que el actor de doblaje desempeñará un nuevo cargo dentro de la franquicia de videojuegos, por lo que ahora una nueva persona será la encargada de interpretar la voz del siempre recordado Mario Bros. Desde ahora, Martinet será ´Mario Ambassador´ (embajador de la marca).

(Vea también: LOL Colombia: “La risa es la droga más barata y menos nociva”)

“Charlet Martinet ha sido la voz original de Mario en los juegos de Nintendo durante mucho tiempo, desde Super Mario 64. Ahora, Charles pasará a desempeñar el nuevo puesto de Mario Ambassador. Con este cambio dejará de prestar su voz a personajes en nuestros juegos, ¡pero seguirá viajando por el mundo entero para compartir la alegría de Mario e interactuar con todos ustedes!”, señala la empresa nipona, que aún no ha anunciado quién ocupará el puesto de Charles.

Tenemos un mensaje para los fans del Reino Champiñón. Echadle un vistazo. pic.twitter.com/xTgVfdiTzI — Nintendo España (@NintendoES) August 21, 2023

Un portavoz de Nintendo dijo al medio Eurogamer que Martinet, quien también hacía la voz de Luigi, Wario y Waluigi, no estará en Super Mario Wonder, que se estima sea lanzando el 20 de octubre de 2023. “Con respecto a Super Mario Bros. Wonder, aunque Charles no está involucrado en el juego, estamos emocionados de honrar su legado y sus contribuciones, incluido mirar hacia adelante a lo que hará como Embajador de Mario”, dijo el delegado.

Cabe recordar que algunos fanáticos se mostraron inconformes porque en la reciente película inspirada en la vida de Mario Bros, fue Chris Pratt, quien interpretó al personaje principal, mientras que a Martinet se le escuchó haciendo otros personajes.

Según contó Aaron Horvat, co-director del filme, dijo que querían hacer un cambio en el acento italiano que es característico en Mario. Esta decisión estaría motivada porque querían darle un toque de realidad al personaje.

“Nuestro sentimiento era que no iban a creer que era un personaje real haciendo el acento por toda la película” y agregó “queríamos que Mario se sintiera como un personaje real en esta película, que es un personaje con una verdadera familia”, dijo Horvat en una entrevista para THR.

(Lea también : Concierto de Lana del Rey: caída masiva dejó fanáticos en el hospital)

Martinet se convirtió en la voz de Mario Bros, luego de que participara en una audición que Nintendo convoco para darle voces a los personajes de Luigi y Mario. Cuenta este hombre, de 67 años, que el director del casting le dio la indicación de que interpretara a “un plomero italiano de Brooklyn para una empresa llamada Nintendo. El personaje se llama Mario. Invéntate una voz’”, recuerda Martinet, quien empezó a imitar el acento italiano, mientras contaba como preparar una pizza.

Shigeru Miyamoto, creador de Mario, quedó impresionado con la improvisación de este hombre, que hizo su primera aparición en “Mario in Real Time”, una animación 3D en la que Mario respondía las preguntas de los jugadores. Luego, en 1994, estaría en un juego llamado ´Mario enseña mecanografía´.

(Vea también: El Sindicato de Guionistas de Hollywood pide al Gobierno regular Amazon, Netflix y Disney)