Fue durante la última conferencia de Nintendo que se transmitió ayer mismo, que se nos entregaban noticias sobre los nuevos juegos que se estrenarían a lo largo de los siguientes meses en la consola de la compañía nipona, la Nintendo Switch. Entre lo más destacado tuvimos la revelación de un nuevo juego de la Princesa Peach y la nueva entrega en 2D de la serie Super Mario Bros.

(Vea también: Niño superó adversidad económica y asistió descalzo y sin el uniforme al colegio)

El videojuego lleva por nombre ‘Super Mario Bros: Wonder’, término que se refiere a las nuevas frutas wonder que encontraremos a lo largo de los niveles y que tendrán efectos sumamente inesperados en los mismos, al igual que en nuestros protagonistas, porque sí, Super Mario Bros Wonder, es un título que se podrá disfrutar con hasta cuatro jugadores y podremos controlará distintos personajes como Mario, Luigi, Princesa Peach, Princesa Daisy y hasta a Toad.

¿Cuándo se estrena?

En la conferencia se nos presentó el tráiler de revelación que dejaba ver un estilo artístico muy diferente de lo que estábamos acostumbrados, aquí los personajes que ya conocemos tienen facciones y animaciones muy divertidas y exageradas, haciendo de Mario y compañía, personajes más expresivos y divertidos.

El videojuego de Nintendo Switch tiene un estreno previsto para el 20 de octubre de este mismo 2023 y es un título muy esperado pues, aunque Mario no ha dejado de tener distintas y variadas entregas a lo largo de los años, son los títulos en dos dimensiones los que evocan y recuerdan a la fórmula jugable más clásica de Mario Bros y es desde el estreno de New Super Mario: Mario Bros – Wii U en el 2009 que no tenemos una entrega de este estilo.

Lee También

Mario está en uno de sus mejores momentos, pues el estreno de la cinta en colaboración con Universal ha sido un éxito rotundo y seguro que los jugadores esperan mucho contenido del fontanero de Nintendo.