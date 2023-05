Estamos viviendo literalmente uno de los momentos tecnológicos más importantes de los últimos años y es que seguro que has escuchado hablar de la inteligencia artificial (IA por sus siglas al español) y sus muy variados usos que tiene para facilitar nuestra vida en muchos aspectos.

Uno de ellos es poder reconocer y analizar nuestras voces y con algoritmos muy avanzados, la IA puede crear audios y que la voz diga exactamente lo que queremos que diga, uso que se ha hecho popular en la industria musical y es que hay artistas que nos gustaría que siguieran entre nosotros, pero lamentablemente ya han partido.

Este es el caso de Michael Jackson, el llamado “rey del pop” y que falleció en el 2009, pero que vuelve a estar en boca de todos debido a un cover de “Peaches” el éxito viral de Jack Black y que interpreta en la película de Super Mario Bros, pues bien, con ayuda de la inteligencia artificial, Michael es el encargado de interpretar este hit y el resultado es cuanto menos interesante.

(Vea también: Inteligencia artificial, en pocos minutos, hizo trabajo que a científicos les tomaría años)

Este extraño experimento es obra de Motif, usuario que compartió este cover en YouTube y que rápidamente ha generado debate y sorpresa desde muchos puntos de vista.

Algunos internautas se asombran del excelente trabajo de Motif con las herramientas que utilizó y es que si analizamos el cover, la composición musical también ha sido modificada para que se parezca fácilmente a una canción de Michael y bueno, no solo eso, la voz obtenida es muy similar a la del rey del pop, se llega a escuchar la melodiosa manera en la que Michael interpretaba sus temas.

Siendo un artista que ya ha fallecido y especificando que se trata de un cover no parece que haya mucho problema como si lo hubo con una canción creada con IA y en la que se usaban las voces de Drake y The Weeknd, un trabajo tan bien realizado que la disquera pidió que este tema no monetice y hasta sea retirado de todas las plataformas en las que se encontraba.