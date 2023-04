Aunque el año no ha llegado siquiera a la mitad, ‘The Super Mario Bros. Movie’, la película de Universal que llegó a cine, la cual se llevó par críticas del actor colombiano John Leguizamo, recaudó una cifra tan alta en su primer fin de semana en América del Norte que los analistas dicen que podría encabezar la taquilla en todo 2023. La cifra se considera el mejor estreno mundial del año, récord que hasta ahora tenía ‘Ant-Man and the wasp: Quantumania’ (225 millones) y mejor estreno histórico de animación, por encima de ‘Frozen 2’ (358 millones), aunque estas comparaciones son relativas, ya que el filme de Mario Bros adelantó su estreno dos días, al miércoles, en lugar del viernes tradicional.

Los gigantes del entretenimiento mundial Nintendo e Illumination -creadora de las sagas ‘Gru, mi villano favorito’ y ‘Minions: El origen de Gru’- unieron sus fuerzas para crear esta película basada en las aventuras de los dos famosos fontaneros de Brookyln, Mario y su hermano Luigi.

La película animada, un esfuerzo conjunto de los estudios Universal, Nintendo e Illumination, cosechó unos 146,4 millones de dólares durante el fin de semana de Pascua y 204,6 millones en sus primeros cinco días, dijo el domingo el observador de la industria Exhibitor Relations. “Será fácilmente la película número 1 de 2023″, señaló.

“Los números son sensacionales”, coincidió el analista David A. Gross, destacando la calidad de la película, que atrae tanto a familias como a espectadores jóvenes y mayores, y tanto a hombres como a mujeres. Basada en uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos, este filme “es el sueño de un encargado de marketing”, agregó Gross.

El fontanero más famoso de los videojuegos salta a la gran pantalla con “The Super Mario Bros”, una historia de hermandad que impulsa a “no rendirse nunca” cuando se trata de cumplir los sueños, consideró el actor estadounidense Chris Pratt en una entrevista. “A veces se ve de forma negativa el ser alguien que nunca se rinde, pero (en la película) termina siendo un acierto positivo”, contó Pratt, quien da voz al protagonista en la película que llega a salas este miércoles.

En el videojuego ‘Super Mario Bros’ el bajito y bigotudo Mario salvó infinidad de veces a la Princesa Peach de las garras del malvado Bowser, a través de las consolas de miles de jugadores en el mundo. En el filme, el fontanero tendrá que recorrer complicados caminos esta vez para rescatar a su hermano Luigui, del que se separó cuando ambos fueron transportados accidentalmente por una tubería misteriosa a un reino mágico.

Charlie Day da vida a Luigui en la ficción, el larguirucho personaje recordado por su característico gorro y camiseta verde y también por ser el personaje otorgado al segundo jugador dentro del videojuego.

Tanto Day como Pratt recuerdan a la franquicia, creada por Nintendo en 1983, como parte fundamental de su infancia y confiesan que curiosamente en la vida real, antes de ser parte de la cinta, solían elegir como personaje de juego a los mismos que ahora tuvieron oportunidad de encarnar.

“Yo era Luigui, siempre me tocaba ser el segundo jugador”, dijo Day, mientras que Pratt confesó que considera que el llevar más de 34 años jugando le ha dado “una maestría en ‘Super Mario’”. “Empecé a jugar desde que tenía nueve años y desde entonces nunca paré”, apuntó Pratt. Para Day fue una sorpresa que lo eligieran como parte de la película: “Nunca imaginas que tendrás la oportunidad de interpretar a personajes tan icónicos”. Y aseguró que una de las cosas que aprendió de los personajes de la cinta producida por Illumination en asociación con Nintendo y Universal Pictures, fue el tener la capacidad de “soñar en grande”.

“Mario y Luigui son soñadores, los dos tienen un gran sueño, y juntos enseñan que debes apegarte a ellos y afrontar todos los obstáculos”, dijo. El filme, dirigido por Aaron Horvath y Michael Jelenic, estuvo supervisado por Nintendo y revive paisajes, escenarios y sonidos que transportarán a los fanáticos de la franquicia al conocido mundo de Mario Bros. y a un ambiente ochentero guiado por la banda sonora.

En el reparto también está presente Anya Taylor-Joy, como la princesa Peach, Jack Black, en el papel del malvado Bowser, Seth Rogen, como Donkey Kong, entre otros. “Los personajes tienen más de una sola dimensión, es increíble ver a Peach siendo una heroína, o ver más aspectos de Bowser, y es increíble también llegar al núcleo emocional de Mario y Luigui”, comentó Day.

Como fans del videojuego, tanto Pratt como Day se sienten satisfechos del resultado del filme y consideran que este será bien recibido hasta por los seguidores más exquisitos.