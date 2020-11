Una verdadera sorpresa se han llevado quienes, navegando en Internet, han ingresado al dominio loser.com, pues los redirige directamente al perfil de Wikipedia del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump.

La broma comenzó a hacerse viral una vez el protagonista de la saga Star Wars, Mark Hamill, decidió exhibirla en su cuenta de Twitter.

Guess what happens when you click on https://t.co/TMD9OCe3XB? 🤣

— Mark Hamill (@HamillHimself) November 10, 2020