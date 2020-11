green

El canal de noticias Fox es conocido por haber mantenido afinidad con las políticas y las opiniones de Donald Trump durante sus 4 años de mandato; sin embargo, recientemente se ha observado un distanciamiento de la cadena con el presidente; ejemplos de ello son que Fox se negó a hacer eco del presunto fraude electoral que denuncia el perdedor de las elecciones y “no le tembló el pulso al declarar la victoria de Biden en Arizona durante la noche electoral”, señala el medio español El Diario.

Al parecer, en retaliación contra la cadena, el presidente estaría planeando montarle competencia, como lo evidencia el siguiente trino:

President Trump has told friends he wants to start a digital media company to clobber Fox News. “He plans to wreck Fox. No doubt about it,” said a source with detailed knowledge of Trump’s intentions. https://t.co/4654GjS90r — Axios (@axios) November 12, 2020

Vale recordar que cuando Fox anunció a Joe Biden como ganador en Arizona, a falta de un 15 % de votos por contabilizar, Trump llamó a Rupert Murdoch, dueño de Fox, para que se retractara, pero el magnate de los medios le respondió con una contundente negativa, como lo expuso en su momento el diario británico The Guardian.

Por si fuera poco, la cadena Fox fue una de las varias que sacaron del aire el discurso del presidente Trump después del 3 de noviembre, en el que el mandatario denunciaba un fraude electoral sin presentar pruebas.

Adicionalmente, Eric Shawn, reportero de Fox, desmintió al presidente en vivo, cuando desde el estudio le preguntaron si era cierto que a los observadores republicanos no les habían permitido ver el conteo de votos, como decía Trump.

“Eso no es cierto, no es verdad. Los observadores electorales están ahí dentro viendo el recuento junto a los demócratas. La afirmación del presidente y de la campaña del presidente no es cierta, es falsa. Hasta los abogados de la campaña de Trump lo han admitido”, señaló el reportero, citado por el portal The Daily Beast.

Es poco probable que Trump cree un canal de TV

Los Angeles Times recuerda que en las elecciones de 2016, cuando ni siquiera Trump creía que iba a ganar, tenía planes para crear un canal de televisión, pero encontrarse con la presidencia cambió su agenda.

Luego de su derrota frente a Joe Biden, y así no la quiera aceptar, los planes de revivir la creación de un medio de comunicación revivieron, dado su comprobado éxito en rating para terceros, como CNN, Fox News y MSNBC, desde que empezó su carrera presidencial, señala el medio.

No obstante, el LA Times advierte que no es lo mismo generar alto rating para las mencionadas cadenas, que tienen una amplia trayectoria, que hacerlo con un canal con la marca Trump, cualquiera que sea (TV, portal web, etc.).

El medio menciona otro obstáculo, en el caso de un canal de TV, y es incorporarlo a la parrilla de los operadores de TV por suscripción, que según el diario, van en franco declive y no es el momento adecuado para incluir un canal más, por lo que también se considera la posibilidad de que Trump adquiera un canal acreditado.