En su blog GatesNotes.com, el millonario publicó que ya tiene los libros elegidos para recomendar este verano, sobre todo ahora que por la cuarentena las personas quieren pasar el tiempo con algo para distraerse.

‘La elección’, por la Dra. Edith Eva Eger, es un libro que Gates describe como una memoria y en parte una guía para procesar el trauma con la ayuda de una historia en la que muchas personas encontrarán consuelo en este momento por sus sugerencias sobre cómo manejar situaciones difíciles, escribió Gates.

‘Cloud Atlas’, de David Mitchell, es una novela que dejará en sus lectores mucho qué pensar al terminarla, añade que la trama es un poco difícil de explicar, porque involucra seis historias interrelacionadas que tienen lugar con siglos de diferencia. Pero la recomienda para disfrutar en cuarentena.

‘The Ride of a Lifetime’, de Bob Iger, afirma que es uno de los mejores libros de negocios que ha leído en varios años. Lo define como un trabajo excelente para explicar cómo es realmente ser el CEO de una gran empresa.

‘La gran gripe’, por John M. Barry, recomienda este libro precisamente por la coyuntura y agrega que si los usuarios están buscando una comparación histórica, la pandemia de influenza de 1918 es lo más cercana que puede llegar.

‘Buena economía para tiempos difíciles’, por Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo, quienes ganaron el Premio Nobel de Ciencias Económicas el año pasado. Es un libro que aborda la desigualdad y las divisiones políticas, señaló Bill Gates.

En cuanto a programas de televisión y películas también tiene una serie de recomendaciones. En primer lugar está Pandemia: cómo prevenir un brote, una serie documental en Netflix que presenta a cuatro personas que trabajan muy duro en para prevenir epidemias.

Aunque no se trata del coronavirus sino en la influenza, Pandemic da una idea del trabajo heroico de los doctores, investigadores y trabajadores humanitarios en este momento.

En las siguientes recomendaciones incluye lo que ve junto a su esposa, Melinda Gates, y sugiere las series A Million Little Things , This Is Us y Ozark .

También añadió Claudio a la lista, una serie de la década de 1970 de la BBC ambientada durante el imperio romano, después de leer una crítica entusiasta en The Economist.

Finalmente agregó una de mis películas favoritas, Spy Game, protagonizada por Robert Redford y Brad Pitt. Aseguró que tiene muchas sorpresas pero no dijo mucho más para no arruinar la trama

Por último recomienda un juego que ha disfrutado durante años con Warren Buffett es mi compañero favorito. La plataforma que aprovechan se llama Bridge Base.