¿Qué cambiaría en el mundo si Google empezara a cobrar por utilizar su motor de búsqueda? Desde su consolidación en la década del 2000, hasta el actual auge de las plataformas impulsadas por Inteligencia Artificial, el gigante tecnológico se ha mantenido como líder del mercado gracias a su interfaz simple, innovación constante y diversificación de servicios.

Sin embargo, informes apuntan que ejecutivos de la compañía estarían contemplando crear una suscripción para acceder a un servicio que actualmente ellos y sus competidores ofrecen de manera gratuita, por lo que desde ya muchos se preguntan qué otras alternativas hay para hacer consultas en internet.

Google implementaría el posible cobro para que sus más de 102.000 millones de usuarios en todo el mundo mejoren los resultados de sus búsquedas con el sistema de I.A. Gemini, similar a lo que ya ocurre con su suscripción “Google One Premium AI” para Google Docs y Gmail. Sin embargo, expertos creen que la jugada sería muy arriesgada.

“No veo factible que Google dé ese paso. El fundamento de su modelo de negocio es la publicidad ubicada en su motor de búsqueda, así que no tendría mucho sentido cobrar por búsquedas avanzadas en un momento en el cual ya se están haciendo búsquedas conversacionales en páginas como ChatGPT, sabiendo que Google no está en la mejor posición en ese mercado”, dice Felipe Lizcano, especialista en tecnología y cofundador de Red Design Systems y Techcetera.

La posibilidad está sobre la mesa, pero estaría dirigida a un público específico y muy especializado. Para el resto de usuarios habría otras alternativas, plataformas que ofrecen un servicio similar al de Google.

“Todo depende de lo que usted quiera, Si usted quiere hacer una búsqueda básica, hacerle una pregunta, no se necesitaría el servicio, pero si está haciendo una investigación, usted necesita fuentes, necesita enlaces y papers. Entonces, todo depende de qué tipo de búsqueda esté haciendo”, agrega el especialista.

Para quienes, eventualmente, necesitaran un servicio de búsqueda gratuito de manera alternativa a Google, y pese a que el gigante tecnológico ha barrido con varios de sus competidores desde 1998, como Altavista y Lycos, hay un listado de las plataformas más populares a nivel mundial que ofrecen ese mismo servicio, de acuerdo a Semrush, plataforma especializada en SEO:

1-Yahoo (3,25% de cuota del mercado)

2-Bing (2,88%)

3-Yandex (0,45%)

4-Naver y Baidu (0,44%, solo disponibles en coreano y mandarín)

