El eclipse solar llamó la atención de millones de personas este lunes en Norteamérica, pero principalmente en Estados Unidos. Muchos salieron a verlo, teniendo en cuenta que fue uno de los mejores de los últimos años, ¿pero cuidaron las precauciones necesarias?

(Lea también: Eclipse solar 2024: las mejores imágenes de su paso por México, Estados Unidos y Canadá)

La herramienta Trends de Google mostró que algunas de las búsquedas que alcanzaron un pico importante este lunes, durante las horas en las que se vio el eclipse, fueron “me duelen los ojos” y “por qué me duelen los ojos”. Así lo advirtieron varios internautas, cuyas versiones fueron confirmadas por Pulzo.

JUST IN: Surge in Google searches for 'why do my eyes hurt?' following total eclipse pic.twitter.com/n6P7K44OoS

Pero la prueba de que las búsquedas sí tuvieron que ver con el eclipse la aportó el mapa de las búsquedas, que mostró que estas se intensificaron en los Estados que recorrió la sombra durante el evento astronómico. Comenzó en el centro-sur del país y se movió en dirección nororiente, hacia la costa este.

Wow the “my eyes hurt” Google trend is real, not just a meme, oh nooo

Check out that spatial distribution too, it follows the path of the eclipse 😭 pic.twitter.com/S3yrlZLN0B

— William Eden (@WilliamAEden) April 9, 2024