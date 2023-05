Meta, la casa matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp, fue multada por la Comisión Irlandesa de Protección de Datos. Así, la empresa de Mark Zuckerberg tendrá que pagar US$ 1.300 millones (€ 1.200 millones) por incumplir las reglas de privacidad de la Unión Europea.

La Comisión Irlandesa consideró que Meta no protegió la información personal de usuarios de Facebook de Europa de las prácticas de vigilancia del Gobierno de Estados Unidos. Es la multa impuesta más alta desde la promulgación de la Regulación General de Protección de Datos de la Unión Europea hace cinco años.

Multa a Meta: ¿qué sigue?

Un portavoz de Meta, citado por el New York Times, informó que apelará la decisión. Así, iniciará una batalla legal para evitar que Meta deba pagar la millonaria suma. Para pagar, no obstante, la Comisión Irlandesa le concedió a la casa matriz de Facebook un periodo de cinco meses.

Además, le dio hasta el 12 de noviembre para que elimine o regrese la información de los usuarios europeos de Facebook transferida y almacenada en Estados Unidos desde 2020.

“Sin la habilidad de transferir datos entre fronteras, el internet corre el riesgo de dividirse en focos nacionales y regionales. Restringe la economía legal y dejando a los ciudadanos de otros países sin acceso a muchos servicios compartidos”, aseguraron a medios Nick Clegg y Jennifer G. Newstead, presidente de Asuntos Globales de Meta y directora jurídica de Meta, respectivamente.

Según Meta, las consecuencias de la decisión irían más allá de la multa. Esto, porque podría afectar la información relacionada con fotos, conexiones de amigos y mensajes directos almacenados en Meta. También, impactaría sus negocios. 10 % de las ganancias globales en publicidad de Facebook vienen de países europeos.

“La multa sin precedentes es una fuerte señal a las organizaciones de que las faltas graves tienen consecuencias graves”, indicó Andrea Jelinek, presidenta de la Junta Europea de Protección de Datos, citada por el New York Times.

Por qué se dio la sanción

El proceso que resultó en la multa a Meta por US$1.300 millones empezó en 2013. En ese momento, el activista por la privacidad austriaco Max Schrems inició un proceso para que Facebook garantizara la privacidad a sus usuarios.

En 2016, Estados Unidos y la Unión Europea suscribieron el Escudo de Privacidad, un acuerdo que permitía el traslado de información entre ambas jurisdicciones. Sin embargo, Schrems presentó una queja.

En 2020, la Corte Europea de Justicia tumbó el Escudo de Privacidad, asegurando que no les daba garantías a los usuarios europeos, y sus derechos fundamentales podían ser vulnerados.

Con ese argumento fue que llegó la multa a Meta por incumplir con la Regulación General de Protección de Datos de la Unión europea.

En una declaración citada por varios medios, Schrems celebró la decisión. “A no ser que las leyes de vigilancia estadounidenses se arreglen, Meta tendrá que, fundamentalmente, restructurar su sistema”.

Esta no es la primera multa a Meta. En enero pasado fue multada con US$ 421,5 millones (€ 390 millones) por forzar a sus usuarios a aceptar publicidad personalizada para usar datos. Y en noviembre de 2022, fue multada con US$ 286,4 millones (€ 265 millones) por una filtración de datos.