Facebook, que según datos está sobre los 3.000 millones de usuarios o cuentas registradas, siempre ha despertado todo tipo de especulaciones y versiones. El viernes 12 de mayo empezó a circular la versión de supuestas solicitudes de amistad que se enviaban de forma automática y que llegaban sin notificar a la persona que manejaba el perfil.

La mayor alarma se dio cuando empezaron a afirmar que las solicitudes llegaban a perfiles de personas que uno estaba visitando, sin estar en la lista de amigos, ya sea por curiosidad o por error. Eso que estaría dejando la prueba de visita a un perfil, dejando expuestos a los amantes de ‘stalekear’; o sea esos que espían a otros, vía redes sociales, sin ser detectados.

(Lea también: WhatsApp y Facebook, juntos: nueva actualización permite sincronizar función muy usada)

Curiosamente, en Twitter es en donde están registrandose quejas y reportes de los supuestos afectados, aunque todavía no hay una prueba oficial de que sea un error o falla real, como otros errores del pasado que han significado millones de dólares en demandas e indemnizaciones. Tal vez sea una ‘fake news’ o solo algunos usuarios tienen esta situación. Así lo indica El Siglo de Torreón de México:

El usuario @beachybones, en su cuenta de Twitter, muestra un video en el que probaría que, apenas ingresó a un perfil de Facebook que no tenía como ‘amigo’, se envió de forma automática la solicitud de amistad.

So facebook now automatically sends friend request when you see someone’s profile…. We did the test with random people and if you check your friend request sent they appear there… #Facebook pic.twitter.com/vN7r8T1uw8

— 🃏MONTSE (Taylor’s Version) (@beachybones) May 12, 2023