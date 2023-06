El arte y la tecnología siempre han tenido una relación estrecha, y ahora la inteligencia artificial está empujando los límites de lo que es posible para la creación y modificación de obras de arte.

Recientemente, un usuario de Twitter llamado Kody Young ha utilizado la tecnología Adobe Firefly para ampliar el paisaje detrás de la ‘Mona Lisa’, una de las obras de arte más famosas del mundo.

1. Ever wonder what the rest of the Mona Lisa looks like?

Got @Adobe Firefly to help fill out the background for me with the power of AI

Here’s what the backgrounds of the most famous paintings in the world look like with AI: pic.twitter.com/2nkqESLrE9

— Kody Young / 💬 Your AI Interpreter (@heykody) May 26, 2023