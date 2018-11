Por medio de su cuenta de Twitter, Lukas Stefanko informó que algunas de las 13 aplicaciones con malware se descargaban en segundo plano y le solicitaban al usuario que las instalara.

Una vez iniciada la descarga, la ‘app’ se ocultaba y comenzaba a mostrar anuncios maliciosos cuando el dispositivo se bloqueaba.

Details: -13 apps -all together 560,000+ installs -after launch, hide itself icon -downloads additional APK and makes user install it (unavailable now) -2 apps are #Trending -no legitimate functionality -reported pic.twitter.com/1WDqrCPWFo

Don't install these apps from Google Play – it's malware.

De acuerdo con la información del investigador de Eset, las aplicaciones señaladas de tener virus son: ‘Truck Cargo Simulator’, ‘Extreme Car Driving’, ‘City Traffic Moto Race’, ‘Moto Cross Extreme’, ‘Hyper Car Driving’, ‘Extreme Car Driving’, ‘Firefighter – Fire Truck’, ‘Car Driving Simulator’, ‘Extreme Sport Car’, ‘Suv 4×4 Driving’, ‘Luxury Car Parking’, ‘Luxury Cars Suv’ y ‘Suv City Climb Park’.

Cuando emitió la recomendación a todos sus seguidores de no descargar las aplicaciones, Stefanko hizo la prueba con una de las ‘apps’ implicadas.

Luego de esto, el investigador de Eset aseguró que ‘Game Center’ era la aplicación que se descargaba en segundo y plano, y la que obtenía el acceso a la información de todos los celulares.

Downloaded APK is called – Game Center.

This app is downloaded in the background and requests user to install it.

Once launched, it hide itself & displays ads when device is unlocked.

Thanks to @wdormann for sending me link to downloaded APK.

VT(1/59): https://t.co/OUWIWIjM4l pic.twitter.com/JpgyCQBBQD

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) November 19, 2018