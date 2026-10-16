Comprar una aspiradora robot puede ser una forma práctica de mantener los pisos limpios sin tener que barrer todos los días. Sin embargo, cuando llega el momento de elegir una, aparecen dos nombres que vale la pena comparar: iRobot, conocida por sus aspiradoras Roomba, y Roborock, una marca que ofrece equipos capaces de aspirar y trapear, según el modelo.

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Aunque ambas tienen opciones para automatizar parte de la limpieza del hogar, no todas sus aspiradoras ofrecen las mismas funciones. Algunas se concentran en recoger polvo, migas y pelos, mientras que otras también pasan una mopa húmeda y cuentan con estaciones que reducen las tareas de mantenimiento.

Entonces, ¿qué es mejor, iRobot Roomba o Roborock? La respuesta depende del tipo de piso, el tamaño de la vivienda, la presencia de mascotas y el presupuesto disponible. Estas son las principales diferencias que conviene revisar antes de comprar una aspiradora robot.

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iRobot vs. Roborock: ¿cuáles son sus principales diferencias?

iRobot es la compañía detrás de Roomba, una de las marcas más reconocidas de aspiradoras robot. Su catálogo incluye equipos para aspirar y modelos Combo que también pueden trapear. Algunas referencias permiten crear un mapa de la vivienda, elegir las habitaciones que se van a limpiar y establecer zonas que el robot debe evitar.

Roborock, por su parte, ofrece aspiradoras robot con funciones de navegación, mapas de la casa y opciones de aspirado y trapeado en determinadas referencias. Sus modelos más completos pueden incluir estaciones que vacían el depósito de polvo y realizan tareas de mantenimiento de la mopa, aunque estas prestaciones no están presentes en todos los equipos.

¿Qué marca limpia mejor: Roomba o Roborock?

No es posible afirmar que todas las aspiradoras Roomba limpian mejor que las Roborock, o al contrario. El resultado depende de aspectos como el diseño de los cepillos, la capacidad para recoger suciedad, el tipo de piso y la manera en que el equipo se desplaza por la vivienda.

Para una casa con pisos duros, por ejemplo, puede ser útil una aspiradora que recoja polvo, migas y cabellos sin dejar zonas sin limpiar. Si hay alfombras, conviene comprobar que el modelo elegido esté preparado para trabajar sobre ellas y que tenga funciones para adaptar la limpieza.

También importa cómo se mueve el robot. Los equipos que crean mapas de la vivienda pueden organizar mejor sus recorridos y permiten seleccionar habitaciones o zonas específicas desde la aplicación del celular. Sin embargo, las capacidades de navegación y reconocimiento de obstáculos varían entre modelos de ambas marcas.

En otras palabras, no basta con elegir una aspiradora por la marca o por una cifra de potencia anunciada. Es necesario revisar sus funciones y pensar en las necesidades reales del hogar.

¿Qué aspiradora robot es mejor para trapear?

Si la idea es reducir el tiempo que se dedica a limpiar los pisos, vale la pena comparar los modelos de ambas marcas que incluyen función de trapeado. Esta característica permite que el robot aspire y pase una mopa húmeda, pero no significa que pueda reemplazar por completo una limpieza profunda.

En iRobot, las referencias Roomba Combo combinan las dos funciones, aunque la forma de trapear y las opciones disponibles cambian según el equipo. Roborock también cuenta con modelos que aspiran y trapean, con diferencias en el movimiento de la mopa y en las tareas que puede realizar su estación.

Para elegir, es importante revisar si el robot permite ajustar la cantidad de agua, cómo se limpia la mopa y si reconoce las alfombras para evitar mojarlas. También conviene comprobar si la estación lava y seca la mopa automáticamente o si el usuario debe encargarse de esa tarea.

¿Cuál es más fácil de usar y mantener?

Una aspiradora robot está pensada para facilitar las tareas domésticas, pero eso no significa que funcione sin supervisión. Tanto iRobot como Roborock ofrecen aplicaciones para controlar determinados modelos, programar horarios y organizar la limpieza.

La experiencia depende de las funciones incluidas. Algunos equipos permiten seleccionar una habitación desde el celular, mientras que otros ofrecen opciones más sencillas. Las estaciones automáticas también pueden reducir el trabajo, especialmente cuando vacían el depósito de polvo o realizan tareas relacionadas con el trapeado.

Antes de comprar, conviene revisar cuánto espacio ocupa la estación, qué consumibles necesita y con qué frecuencia hay que limpiar los cepillos y cambiar los filtros. También es recomendable comprobar la disponibilidad de repuestos y las condiciones de garantía en Colombia.

Una aspiradora con más funciones puede ahorrar tiempo, pero también puede requerir una inversión mayor y un mantenimiento más elaborado. Por eso, lo importante es pagar por características que realmente se vayan a utilizar.

Entonces, ¿es mejor comprar una iRobot Roomba o una Roborock?

La mejor aspiradora robot no es necesariamente la más costosa ni la que tiene más funciones, sino la que responde a las necesidades de cada hogar.

iRobot puede ser una buena alternativa para quienes encuentran una Roomba con las funciones que necesitan, una aplicación compatible y condiciones de garantía convenientes. Roborock también merece estar en la lista de opciones, especialmente para quienes buscan comparar modelos con navegación organizada, aspirado y trapeado, y estaciones automáticas en determinadas gamas.

Antes de decidir, conviene comparar tres aspectos: qué tan bien se adapta el equipo a los pisos de la casa, cuánto trabajo de limpieza y mantenimiento puede ahorrar y cuánto cuesta mantenerlo funcionando.

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