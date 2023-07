No cabe duda que los celulares de la marca iPhone son de los más vendidos a nivel mundial. Su estilo, variedad y seguridad, han sido factores que los usuarios de teléfonos móviles han preferido a pesar de ser celular con un costo elevado.

Sin embargo, como cualquier pieza tecnológica, puede tener fallas. A pesar de que estos celulares son conocidos por su rendimiento, fluidez y rapidez al interactuar con él, en ocasiones hay usuarios que se han quejado por alguna falla en específico.

Según la inteligencia artificial, hay varios trucos o pasos que son sencillos de realizar y que la mayoría de usuarios pasan por alto, que sirven para que el teléfono iPhone tenga un mejor rendimiento en cuanto su velocidad en todos los sentidos.

Estos trucos constan desde la optimización de la configuración hasta el mantenimiento regular.

Recomendaciones que aceleran su iPhone

Reinicie el celular

Un truco bastante simple pero efectivo. ¿Lo había tenido en cuenta? Según la Inteligencia Artificial (IA), al hacer esto en el dispositivo se liberan recursos y se cierran las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.

Para hacer esto solo tiene que mantener presionado el botón de encendido hasta que le aparezca la opción de deslizar para apagar. Después, vuelve a dejar presionado ese mismo botón para encenderle el celular.

Actualice el Software

Para que la velocidad de su celular sea óptima debe mantener actualizado el software. Para la inteligencia artificial, es muy importante esta parte para generar un rendimiento óptimo en el teléfono, por eso, iPhone lanza continuamente nuevas actualizaciones que siempre es bueno incorporarlas.

Para realizar esto solo debe ir a configuración, después a general para así buscar Actualización de software. De haber una actualización simplemente proceda a instalarla y listo.

Libere almacenamiento

Un celular, de cualquier marca, no podría funcionar bien si tiene todo el espacio de almacenamiento lleno. El iPhone no es la excepción y en este estado puede volverse lento y tener un rendimiento deficiente. Por eso, según la IA, elimine aplicaciones que no use con frecuencia y borrar fotos, videos y archivos innecesarios.

Esto se puede hacer de manera manual, con el objetivo de que elija que si y que no borrar del dispositivo. También se puede utilizar la opción de “Optimizar almacenamiento” que está en la pestaña de configuración.

Desactive animaciones y efectos

Según la inteligencia artificial, las animaciones y los efectos de transparencia pueden ralentizar la velocidad del celular iPhone.

Esto lo puede conseguir con solo desactivar la opción, yendo a configuración y después en accesibilidad lo puede hacer.

Quitar actualizaciones en segundo plano

Muchas de las aplicaciones que hay en estos teléfonos se actualizan en segundo plano, es decir, automáticamente. Esto, para la IA, puede afectar el rendimiento general del iPhone.

También solo debe desactivar la opción y para eso, vaya nuevamente a configuración, después a general y en la parte de actualización quita la opción. Así ahorrará recursos del celular.

Entre otras opciones que se encuentran para ayudar a mejorar la rapidez de su celular se encuentran restaurar los ajustes de fábrica, ya que esto ayuda a limpiar el dispositivo. Desactivar funciones de localización y algunos servicios del sistema no utilizados, utilizar el navegador propio del celular llamado Safari y por último, mantener el iPhone actualizado y protegido.

Para finalizar, estos trucos o consejos que las personas suelen pasar por alto, son importantes para mantener la velocidad del celular. Todo con el objetivo, según la Inteligencia Artificial, de que el dispositivo iPhone tenga un rendimiento mucho más superior a la del celular convencional.