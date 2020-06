Los usuarios deben decir “Oye Siri, me están arrestando” e inmediatamente su dispositivo empezará a grabar para tener un registro en video de lo sucedido.

Con la ola de protestas contra la violencia policial y el racismo que se han extendido después del caso del asesinato de George Floyd también se multiplicaron los videos que evidencian la malas conductas que tienen las fuerzas de control, para esto puede funcionar el atajo de Siri “Oye Siri, Me están arrestando”.

Una vez que cargue este acceso directo y gratuito al iPhone, todo lo que necesita hacer es decir “Oye Siri, me están arrestando” y se iniciará una serie de eventos.

Se pausará cualquier acción diferente y la cámara comenzará a grabar videos desde su cámara frontal. También puede enviar su ubicación actual y una copia de ese video a un contacto de emergencia, aunque deberá confirmar algunos mensajes emergentes para completar estos pasos, detalló The Verge.

El atajo en sí es obra de Robert Petersen , quien lo publicó por primera vez en 2018 . Sin embargo, ha sido actualizado y ahora volvió a tomar fuerza por las protestas después del asesinato policial de George Floyd.

Para usar el programa primero debe saber que no es una aplicación, sino un acceso directo de iOS que se basa en la funcionalidad que Apple introdujo en la actualización iOS 12 .

Entonces, quien lo quiera usar debe asegurarse de su iPhone esté actualizado al menos con esta versión. Luego de esto, debe descargar la aplicación de Atajos directos que puede encontrar en AppStore .

El siguiente paso es visitar este enlace en su dispositivo desde el navegador Safari para configurar el acceso directo.

También es muy importante que el celular permita la carga de accesos directos no verificados, para esto puede ir a Configuración> Atajos y active Permitir atajos no confiables, agregó el medio norteamericano.

Se recomienda que al finalizar estos pasos se pruebe si el atajo funciona correctamente, el celular pedirá unos permisos de acceso a cámara y demás aplicaciones para poder hacer todo el proceso en caso de un arresto.

Para que los usuarios de habla hispana lo usen sin problema deben configurar que el atajo responda a la frase que quieran predeterminar, ya que viene una en inglés, puede ser “Oye Siri, me están arrestando”, debido a que el Oye Siri es el comando al que responde el iPhone.

El creador de esta función le dijo a Business Insider que la aplicación es prácticamente la misma que las cámaras corporales que usan muchos policías.

Apparently iphones have a police shortcut link and it does a bunch of things when you tell Siri you're pulled over…?

This is REALLY important if it's legit, all my iphone ppl need to watch this and share. pic.twitter.com/Dp7E3Uj2So

— DesiBAE aka Big Horchata (@sarcasticstyle) June 10, 2020