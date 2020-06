Luego de la muerte de George Floyd, los estadounidenses salieron a las calles a mostrar su rechazo ante los actos de abuso policial, pero también muchos delincuentes aprovecharon el momento para robar varias tiendas.

Las de Apple se vieron afectadas por estos actos vandálicos y, en respuesta, activaron una función poco utilizada para defenderse, informó Gizmodo.

Apple store in Portland being looted during protest pic.twitter.com/GqmGCOqRkt

— Zane Sparling (@PDXzane) May 30, 2020