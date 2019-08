Al parecer, el nuevo iPhone 11 vendrá con un cargador con puerto USB tipo C que ya ha sido incorporado en algunos dispositivos de la empresa, como las tabletas iPad Pro de 2018, de acuerdo con iPadizate.

Este cargador les permitiría a los usuarios tener la opción de ‘Carga Rápida’ en sus teléfonos sin tener que pagar un precio extra y, lo más importante, sin dañar sus baterías con cargadores que no son oficiales, según el portal La Manzana Mordida.

Esta es la conversación que filtró la información:

😆The iPhone 11 will come with a USB-C charger. pic.twitter.com/FqYgAHJnqx — ChargerLAB (@chargerlab) August 20, 2019

–Fuente de Apple: El cargador de la caja del iPhone 11 tiene un puerto USB-C.

–ChargerLab: ¿Confirmado?

–Fuente de Apple: Sip, está confirmado por un ejecutivo de alto nivel.

Todavía no se sabe si el cargador y el conector de puertos se unirán para formar solo un puerto USB tipo C, pero esta noticia no alegraría a muchos usuarios porque no tendrían la posibilidad de utilizar varios accesorios al mismo tiempo, informó el mismo medio.