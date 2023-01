El ‘chatbot’ de Inteligencia Artificial (IA) de OpenAi llamado ‘ChatGPT’ está haciendo mucho ruido por sus innovadoras funciones, tanto que hasta Microsoft está loco por apoderarse de esta tecnología.

Mientras las negociaciones están en marcha, OpenAI está desarrollando nuevas características al poner a prueba su nuevo ‘ChatGPT Professional’.

Working on a professional version of ChatGPT; will offer higher limits & faster performance. If interested, please join our waitlist here: https://t.co/Eh87OViRie