La inteligencia artificial (IA) ‘ChatGPT‘ es una de las inteligencias de conversaciones más utilizadas del mundo, está inteligencia se nutre del conocimiento e internet y de las preguntas hechas por usuarios; lo que le permite dar respuestas más exactas y variadas.

(Vea también: Así puede volver al ícono original de Twitter en un par de pasos, en Android y Apple)

Ahora esta IA predijo cómo será el fin del mundo e incluso, anunció la fecha en la que supuestamente sucederá este acontecimiento. Este tema es algo recurrente en varias culturas y ahora una inteligencia artificial ha dado su predicción de cómo y cuándo sucederá este evento.

Al momento de preguntar a la IA sobre el fin del mundo y cómo sucedería este vento, ‘ChatGPT’ explicó a detalle lo que sucederá y la respuesta sorprendió a varios.

Lee También

“Se cree que, durante esta fase de gigante roja, la Tierra será completamente engullida y destruida. Sin embargo, esto no ocurrirá de inmediato” respondió la inteligencia artificial cuando se le cuestionó sobre el fin del mundo.

La IA predice que habrá distintos eventos catastróficos que amenazarán la existencia de la tierra, predice colisiones de asteroides o cometas, fenómenos naturales y catástrofes generadas por los seres humanos. Todo esto previo a que el Sol, que al ser estrella explote y consuma al planeta.

ChatGPT for Android is now available for download in the US, India, Bangladesh, and Brazil! We plan to expand the rollout to additional countries over the next week. https://t.co/NfBDYZR5GI

— OpenAI (@OpenAI) July 25, 2023