Los celulares se han convertido en una plataforma de juegos cada vez más popular, y los aficionados a los títulos de terror no son una excepción. En esta ocasión, exploraremos los más espeluznantes disponibles para teléfonos inteligentes y tablets, que te mantendrán al borde de tu asiento y con el corazón palpitante en cada momento.

Into the Dead 2

Es la secuela del exitoso juego de zombis Into the Dead. Ambientado en un apocalipsis zombi, este videojuego de supervivencia te enfrenta a hordas de no muertos en un mundo oscuro y desolado. Con impresionantes gráficos y una atmósfera tensa, cada paso que das te sumerge aún más en la sensación de peligro y terror. El sigilo, la precisión y la rapidez serán tus aliados mientras intentas sobrevivir y desentrañar una intrigante historia.

(Vea también: Videojuego Fifa emocionó a seguidores con las mejoras que reveló; entregarán Balón de Oro)

Dead Space

Inspirado en el clásico juego de terror para consolas (estos son los juegos gratis de agosto para PlayStation Plus) y PC, Dead Space para móviles es una joya que te llevará al espacio profundo, enfrentándote a terroríficas criaturas alienígenas. La oscuridad y los estrechos pasillos de la nave espacial en la que te encuentras crean una sensación de claustrofobia y tensión constante. Los excelentes gráficos y una jugabilidad envolvente hacen que esta adaptación para móviles sea una experiencia inolvidable.

Eyes: The Horror Game

Este es un juego de terror independiente que ha cosechado un gran éxito en la comunidad de jugadores. Encarnarás a un ladrón que debe adentrarse en una casa abandonada para robar valiosos tesoros, pero te enfrentarás a una entidad malévola que acecha en las sombras. El título es conocido por su atmósfera inquietante y sus sorprendentes momentos de sustos que te mantendrán en tensión durante toda la partida.

Dark Echo

Esta es una propuesta única dentro del género de terror. En lugar de depender de gráficos realistas, el juego se basa en la percepción del sonido. Tendrás que moverte en la oscuridad total y utilizar el sonido que generan tus pasos y tus alrededores para navegar y evitar a las criaturas que te acechan. La experiencia auditiva envolvente y la ausencia de visibilidad hacen que este juego sea una aventura aterradora para los amantes del miedo.

(Lea también: Consola de videojuegos más deseada, pero más cara, bajaría su precio en los próximos días)

Fran Bow

Este es un juego de aventuras gráficas de terror que combina una fascinante narrativa con un arte visual impresionante. Encarnarás a Fran, una niña que busca desesperadamente a su gato perdido en un mundo macabro y surrealista. A medida que exploras y resuelves acertijos, te sumergirás en una historia sombría y emocional que te atrapará desde el principio hasta el final.