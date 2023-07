Colombia salió mal librado en el índice global Speedtest de mayo, en el que se evalúan las métricas de la calidad del Internet entre los países del mundo. El país se raja principalmente en la calidad del servicio móvil, pues en banda ancha fija sale relativamente bien librado.

En el caso del servicio móvil, el líder global es Emiratos Árabes Unidos, cuya velocidad de descarga promedio es de 181,79 Megabits por segundo (Mbps).

Mientras tanto, Catar (164,86 Mbps); Noruega (146,15); Kuwait (136,75); y Dinamarca (127,13) son los otros territorios cuyos ciudadanos también gozan del mejor servicio.

De ahí a que los datos de Colombia preocupen, pues el país aparece en el puesto 127 entre 140 que se tuvieron en cuenta para la evaluación. Esto, tras registrar una velocidad de descarga promedio de 12,64 Mbps, muy por debajo de los líderes del ‘ranking’.

Colombia solo supera los pobres desempeños de Siria, Ghana, Camerún, Venezuela, Haití, Cuba o el último en el listado, Sudán.

