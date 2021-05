Fue el desarrollador Alessandro Paluzzi, que filtra noticias sobre tecnología, el que informó recientemente que Instagram está trabajando para que sus usuarios puedan publicar fotos y videos desde su versión web, algo que le llevan pidiendo a la plataforma por años.

En su cuenta de Twitter, Paluzzi publicó pantallazos de cómo sería la forma en que los usuarios de Instagram podrían publicar fotos y videos desde la versión web.

La opción, que aparentemente trabaja esa red social, sería igual que en los ‘smartphones’ a través de “New Post” (nueva publicación). Después, al elegir la foto o el video a compartir se podría elegir el tamaño, elegir algún filtro y al final escribir alguna leyenda, poner la ubicación, entre otras opciones avanzadas.

ℹ️ This feature is currently being tested only internally. Don't expect to be able to use it anytime soon.

But let's hope it doesn't take too long 🤞🏻

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021