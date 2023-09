Instagram tiene la intención de mejorar cada vez la experiencia de los usuarios en este 2023. La aplicación, que es una de las más populares en el mundo, confirmó hace unos meses el nacimiento de Threads, la red social que nació para hacerle competencia X, antes llamada Twitter.

Pero su evolución no para ahí. Según se pudo conocer en el portal Enter.co, la plataforma de fotos lanzará próximamente una novedad importante para su ‘feed’: se trata de una nueva opción que permite compartir contenido exclusivo para su lista de amigos ‘close friends’.

(Lea también: Instagram metió cambio sorpresivo en aplicación para revivir Threads; pocos lo han notado)

Es decir, se podrá publicar contenido dirigido solamente al grupo de amigos cercanos que el usuario decida. Esta posibilidad dará mayor control de la privacidad de las fotografías o videos que se suban, sin necesidad de poner la cuenta privada.

Entretanto, se pudo conocer cómo se verá esta opción en Instagram, pues Lia Haberman, instructora de marketing de medios digitales, adelantó la noticia desde su cuenta de X. Ella contó que se está probando la función en el Reino Unido por ahora.

Coming to Instagram 🔥 Close Friends feed post. It’s been spotted by someone posting in the UK

This would be one way to get people off Stories and out of DMs — create a Close Friends feed experience

h/t @jordLS pic.twitter.com/BBp0uDpJnF

— Lia Haberman (@liahaberman) September 4, 2023