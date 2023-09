A mediados de julio, la compañía estadounidense Meta lanzó la red social Threads para competirle directamente a Twitter (ahora X). La plataforma creada por la empresa de Mark Zuckerberg tiene un estilo muy similar a la que ahora pertenece a Elon Musk, por lo que se creía que iba a tener un gran impacto.

Aunque en principio millones de personas en el mundo crearon su perfil en Threads, con el paso del tiempo las interacciones dentro de la red social cayeron considerablemente hasta el punto de que más de la mitad de sus usuarios ya no estaban activos.

Para atraer nuevamente a los internautas, desde Meta se tomó la decisión de hacer un cambio en Instagram para promocionar nuevamente la red en cuestión.

Aunque en principio pasó desapercibido, en los últimos días algunos usuarios comenzaron a reportar un sorpresivo ajuste que se hizo en el ‘feed’ principal de todos los perfiles.

Se trata de hilos de recomendaciones de Threads, los cuales aparecen entre las publicaciones que hacen las diferentes cuentas.

“Para ti en Threads”, se lee en la parte de arriba del carrusel, que a su vez contiene una serie de publicaciones de esa red y un botón que al oprimirlo envía al usuario a la aplicación en celular.

Threads usage dropped to new lows?

Zuck just got Adam to turn the Instagram > Threads growth tap on again

Meta is now pushing Recommended Threads amongst Instagram feed posts

h/t @mattstasoff pic.twitter.com/KzCHGiW0my

— Matt Navarra (@MattNavarra) August 31, 2023