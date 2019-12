Se trata de Layout, una aplicación independiente para juntar fotografías que está disponible desde hace algunos años en las tiendas virtuales. La sorpresa es que la función ahora estará integrada en Instagram como una de las opciones del menú horizontal, informó Cosmopolitan.

Los usuarios tendrán la posibilidad de incluir 6 fotos distintas en una sola historia con diferentes tamaños y decoraciones. Las imágenes podrán ser seleccionadas desde el carrete del dispositivo o tomadas con la cámara en tiempo real, dijo el mismo medio.

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸

With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO

— Instagram (@instagram) December 17, 2019