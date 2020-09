green

La solicitud fue gestionada hace cuatro años ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, y en ella se describe un nuevo diseño para cuando los usuarios quieran agregar un enlace a las descripciones de sus publicaciones, indicó FayerWayer.

Al parecer, cuando las personas estén a punto de difundir algo que tenga un link les aparecerá una ventana emergente con el aviso “¿Quiere activar el link en su descripción por 2 dólares?“, como se ve en la siguiente imagen.

Se trataría de una alternativa para evitar el proceso de copiar un enlace de alguna descripción y pegarlo en el buscador, o tener que entrar al perfil de una cuenta para abrir la página que aparece en la biografía. Sin embargo, habría que pagar 2 dólares por hacerlo.

Ahora bien, la solicitud de patente fue registrada en 2016, lo que indica que la idea fue planteada por la compañía, pero no necesariamente será ejecutada. Según el portal mencionado, Instagram tendría que modificar sus políticas si desea agregar la opción más adelante.

Por su parte, un portavoz de la empresa le dijo a The Verge que no tienen pensado introducir la función en la aplicación, así que las personas todavía no contarán con la opción para agregar enlaces pagados.

Actualmente, las únicas personas que pueden añadir links a sus Historias son aquellas que tienen un perfil verificado o más de 10.000 seguidores, pero nadie puede insertar enlaces en las publicaciones, señaló Infobae.