El casco de realidad virtual Oculus Quest 2 cuenta con una pantalla de mayor resolución, el procesador Snapdragon XR2 Platform de Qualcomm y 6GB de memoria. Además, pesa menos que el dispositivo original, señaló Facebook en una entrada de blog.

El dispositivo busca que los usuarios tengan experiencias más inmersivas, que se lograrán con la ayuda de nuevos controladores con mejor ergonomía y mayor duración de la batería. Las gafas se pueden pedir anticipadamente a partir de hoy, pero serán enviadas el 13 de octubre, agregó la empresa.

Con respecto al precio, el Oculus Quest 2 vale 299 dólares, es decir, 100 dólares menos que el equipo Quest original. De acuerdo con los expositores de la conferencia, ese dinero se puede aprovechar en la próxima generación de juegos.

La experiencia será mucho mejor para los usuarios gracias a la pantalla de 1832 x 1920 píxeles (50 % más de píxeles que el primer Quest) y soporte para 90 Hz, videos de 360 ​​°, aplicaciones de productividad y entregas multijugador, indicó Oculus en su blog.

Además, optimizaron los controles intuitivos para que los gestos manuales traducidos a la realidad virtual sean más precisos y eficientes, y la batería pueda demorar hasta cuatro veces más que la del mando Touch, afirmó la empresa desarrolladora. La siguiente imagen es del casco y algunos accesorios.

Con el nuevo dispositivo se puede acceder al catálogo de contenidos de Quest, los títulos de realidad virtual para computador y nuevos juegos que llegarán pronto, como Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Myst, Jurassic World Aftermath, Warhammer 40.000 Battle Sister, Pistol Whip: 2089, The Climb 2 y Rez Infinite, apuntó la compañía. A continuación, un ejemplo de cómo se ven los juegos.

Para mayor comodidad del usuario, Quest 2 incorpora un mecanismo ajustable de la distancia interpupilar. De ese modo, se puede graduar la posición del lente en alguna de las tres configuraciones habilitadas, precisó la organización. La imagen que está debajo muestra el casco.

Por otra parte, hay nuevos accesorios disponibles para el casco, entre los que están una correa personalizable para la cabeza y complementos para la interfaz facial. “Por ejemplo, el accesorio Elite Strap with Battery ofrece el doble de tiempo de juego con mayor equilibrio y ergonomía”, dijo la firma.

Si bien el Quest 2 no necesita estar conectado a un PC para funcionar, como ocurre con el Oculus Rift, el usuario lo puede conectar a través del Oculus Link en caso de preferirlo. La empresa aseguró que el cable será liberado de la fase beta dentro de poco y tendrá soporte para 90 Hz.

Adicionalmente, la compañía anunció que el Rift S se dejará de comercializar en 2021. al igual que el Quest original, que se dejará de vender cuando el Quest 2 llegue a las tiendas minoristas de todo el mundo.

A continuación, un tráiler del nuevo casco Oculus Quest 2.

Por otro lado, Mark Zuckerberg y los demás oradores hablaron sobre algunas innovaciones en las que Facebook trabaja. En primer lugar, lanzarán unas gafas inteligentes junto con Ray-Ban en 2021, que ayudarán a que las familias y amigos estén más conectados.

También, anunciaron que el próximo año abrirán Portal y Messenger, donde se publicarán a los creadores de Spark AR, el espacio para elaborar efectos de realidad aumentada. Las plataformas servirán para que las personas se conecten de una manera más divertida, explicó la firma en su blog.