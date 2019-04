La aplicación propiedad de Facebook ya contaba con funciones para hacer preguntas o crear encuestas (con solo 2 opciones).

Ahora, el usuario podrá escoger un nuevo ‘sticker’ para conocer de manera más específica lo que piensan sus seguidores. Con esta nueva herramienta podrá formular preguntas y llenar los espacios correspondientes para las respuestas.

De acuerdo con Genbeta, hasta el momento el límite de respuestas para este cuestionario es de 4.

Después, esta nueva alternativa le pedirá marcar la opción correcta en color verde y listo, los usuarios que lo siguen no verán la respuesta seleccionada hasta que hayan escogido una de ellas.

Al haber publicado su historia con esta nueva función, Instagram les hará llegar las respectivas encuestas de cómo respondieron sus seguidores.

Esta nueva actualización ya está disponible para usuarios Android y iOS.

Starting today, you can use the new quiz sticker in Stories to ask your friends and followers a multiple-choice question. See how well your friends know you. 🤔🙃 pic.twitter.com/a6y1PaOnSY

— Instagram (@instagram) April 23, 2019