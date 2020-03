En total son 18 líderes del sector de entretenimiento que han lanzado la propuesta #PlayApartTogether para alentar a la red de usuarios a seguir las indicaciones de la OMS, que incluyen distanciamiento físico, higiene de manos, etiqueta respiratoria entre otras para contener el impacto del coronavirus, según BusinessWire.

Al incorporar los mensajes de autoprotección del COVID-19 en los juegos, la industria pretender recordarle a la audiencia mundial que sin importar el lugar se pueden tomar acciones responsables para combatir esta pandemia, añadió el mismo medio.

We’re at a crucial moment in defining outcomes of this pandemic. Games industry companies have a global audience – we encourage all to #PlayApartTogether. More physical distancing + other measures will help to flatten the curve + save lives. https://t.co/QhX0ssN0lH

— Ray Chambers (@RaymondChambers) March 28, 2020