El universo digital se sacudió con el reciente anuncio del 7 de enero de 2025 en el que Mark Zuckerberg habló de los cambios que tendrá Facebook en sus políticas de verificación y moderación de contenidos.

(Vea también: Vienen grandes cambios para Meta (Facebook): ¿impactarán elecciones de Colombia en 2026?)

De esta manera, la mencionada red social y las que pertenecen a Meta serán más flexibles con la publicación de contenidos y se eliminaría el sistema que buscaba verificar la información, lo cual tendría repercusiones políticas no solo en Estados Unidos, sino incluso en Colombia.

La reciente medida es muy similar a lo que hizo el magnate Elon Musk, quien tuvo cruces sobre el tema con Zuckerberg, al comprar la red Twitter y que tendría que ver con ampliar el rango de libertad de expresión. Sin embargo, la noticia causa indignación y preocupación en millones de usuarios que veían la plataforma como más segura.

De acuerdo con el experto Samir Estefan, cofundador de Techcetera.co, consultado por Blu Radio, se pierde la capacidad para determinar lo que es real de lo que no, y se darán cambios en la información que aparecerá a los usuarios.

Asimismo, Wilson Vega, editor jefe de Xataka Colombia, señala que esta determinación de eliminar los fact-checking “deja a muchos grupos vulnerables y desprotegidos de nuevo frente a un discurso que deriva hasta la hostilidad y el odio“.

Por su parte, Angie Holan, directora de la Red Internacional de Verificación (IFCN, por sus siglas en inglés), en diálogo con Noticias Caracol, recordó la importancia de los filtros que ha manejado la red social.

“El periodismo de verificación de datos nunca ha censurado o eliminado publicaciones, ha añadido información y contexto a temas controvertidos y ha desmentido contenido engañoso y teorías de la conspiración“, aseguró.

#VideoBlu El gigante de las redes sociales Meta anunció que cesará su programa de verificación digital en Estados Unidos, un giro en sus políticas de moderación de contenido que se alinea con las prioridades del próximo presidente estadounidense, Donald Trump. ¿Qué implicaciones… pic.twitter.com/SBK7VKia08 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 9, 2025

¿Qué tiene que ver Donald Trump con los cambios en el sistema de verificación de Meta?

Según información recogida por el Espectador, el anuncio de Zuckerberg tiene que ver con una intención de acercarse al presidente electo de Estados Unidos, con quien en el pasado las relaciones eran de tensión y conflicto.

“Han sido demasiado parciales políticamente y han destruido más confianza de la que han creado, especialmente en los EE. UU.”, indicó el creador de Facebook.

Además, Dana White, presidente de la empresa de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship (UFC) y cercano a Trump, fue contratado por el gigante de las redes sociales en su consejo de administración, por lo que su contratación despierta suspicacias.

¿Qué se puede hacer para verificar datos dudosos?

De acuerdo con el CEO de Meta, los internautas podrán introducir “notas de la comunidad” o community notes para reportar publicaciones dudosas o engañosas; sin embargo, esto no frena su difusión inmediata.

En este sentido, Noticias Caracol consultó a Víctor García, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, quien habló de las herramientas que se pueden usar para desmentir información.

“Las principales herramientas que tienen los ciudadanos para verificar desinformación son los medios de comunicación, que siguen metodologías profesionales en el reporte de información”, afirmó García.

Lo que implica que en internet se encuentran plataformas para tal fin como:

Google Fact Check Explorer: una especie de buscador que en pocos segundos indica la veracidad de un tema en todo el mundo y si se ha desmentido o no. Chrome Invid: es una extensión que evalúa el contenido de videos, trinos y datos. Wayback Machine: es diseñada para “rastrear URLs y versiones antiguas de artículos y páginas”, según García.

Efectos de eliminar la verificación de contenidos de Meta para la democracia y la política

Para Yann Basset, investigador en la Universidad del Rosario, la medida provoca que las opiniones se polaricen cada vez más y puedan terminar en agresiones.

“La deliberación democrática supone confrontarse de cierto modo a opiniones distintas. Y entonces, no hay esta capacidad de ser expuesto finalmente a otras opiniones que, al contrario, tienden a verse como formas de agresiones. De ahí los efectos de polarización que caracterizan a estos espacios”, aseveró Basset.

Medios ‘woke’ en Estados Unidos y su relación con decisión de Meta

Son identificados como ‘woke‘ aquellos que destacan por priorizar temas relacionados con la justicia social, la igualdad y la diversidad en sus coberturas.

Más allá de informar, su objetivo es amplificar las voces de comunidades históricamente marginadas y fomentar la inclusión. Aunque no suelen considerarse activistas, abordan estas cuestiones con un enfoque crítico y comprometido, según la BBC News.

Aunque pocos medios se autodenominan abiertamente en esta categoría, algunos destacan como The Guardian, The New York Times, Teen Vogue y Vice News, por su cobertura de ese tipo de temas.

En este sentido, la ‘woke’ se vería beneficiada por la reducción de la censura y la ampliación de la libertad de prensa.

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.