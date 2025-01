Mark Zuckerberg volvió a sorprender al mundo con un anuncio sobre la libertad de expresión y las nuevas políticas que regularán sus plataformas, días previos a que Donald Trump asuma nuevamente el poder en Estados Unidos.

Los cambios se centran principalmente en poner fin a su programa de verificación de datos independientes en Facebook y dar paso a una red social basada en “notas comunitarias”, muy similares a las que funcionan actualmente en X, en donde que la exactitud de las publicaciones está en manos de los usuarios.

El argumento que esgrimió el CEO de Meta esta semana es que los moderadores que tenían hasta ahora eran “demasiado tendenciosos políticamente” y es hora de “volver a nuestras raíces en torno a la libertad de expresión”.

El anuncio se da también después de las críticas que han lanzado Trump y otras voces de derecha sobre una posible “censura” de Zuckerberg y su equipo en temas políticos.

Estos cambios que anuncia Facebook se dan cuando faltan poco menos de un año y medio de las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia. Desde ya se analizan los posibles efectos que tendrán, entre otras cosas, porque esta plataforma sigue siendo una de las más usadas entre millones de personas en el país.

¿Qué incidencia tendrá políticamente? ¿Privilegiará más a la derecha que a la izquierda? ¿Cuál será la corriente política? Son algunos de los interrogantes que surgen entre los usuarios de Facebook en Colombia. De hecho, el mismo dueño de la red social expresó que las novedades de la plataforma tienen una base en lo que ocurrió en las elecciones de Estados Unidos, en noviembre pasado.

“Las recientes elecciones también parecen un punto de inflexión cultural para dar prioridad, una vez más, a la libertad de expresión”, afirmó Zuckerberg en un video publicado este martes.

La preocupación en el país también gira en torno a los contenidos políticos que se viralizan a través de Facebook y que, por lo general, favorecen o desfavorecen a un candidato. De eso da cuenta un análisis de la Misión de Observación Electoral (MOE) publicado hace varios años, y en el que se destaca que los usuarios poco evalúan la veracidad de las publicaciones.

“La mayoría de las personas que viraliza una mentira tiene muy pocas posibilidades de conocer la verdad pues su entorno ideológico, así como lo algoritmos de las redes sociales no le permiten acceder a informaciones distintas. Hay ciudadanos que acceden a la verdad, pero está tan comprometidos ideológicamente que no solo no creen en el desmentido, sino que mantienen el mensaje mentiroso”, dice el análisis de la MOE.