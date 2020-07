green

Aplicaciones como Telegram y iMessage son tendencia este martes y usuarios afirman que ‘corren’ mejor que WhatsApp. Dicen, además, que la caída que se presentó el día de hoy lo demuestra.

This is a prime example of why iMessage is better than WhatsApp — chãd* (@AVIGANGSTER) July 14, 2020

This is why I say and I’ll say it again, iMessage is the one 😍 — Zayán (@zayan_sam) July 14, 2020

De acuerdo con algunos comentarios, que no perdonan el error técnico de WhatsApp, estas herramientas no presentan tantas fallas como el servicio de mensajería del ícono verde, que se cae frecuentemente.

this is why telegram is way better than WhatsApp ISTGGGGG pic.twitter.com/8miQwEDT6G — nobody (@emybluee) July 14, 2020

Hay algunos que aseguran que no tiene sentido tener un iPhone y no utilizar la aplicación de chat que viene incorporada, sino valerse de otro servicio para hablar con amigos.

Everybody with an iPhone a complain bout WhatsApp , go get acquainted with ya iMessage buddies — Nessa 👑 (@ChubbyCheeks876) July 14, 2020

Hau.. WhatsApp?? This is why we should just use iMessage 😞 — Eediyat Skengman (@Andile_nzama_) July 14, 2020

Otras personas aprovecharon para hacer memes relacionados con las otras opciones que hay para comunicarse, mencionando a Telegram y iMessage específicamente.

Hubo incluso unas bromas sobre cómo podían estar reaccionando las otras plataformas al ver la caída de WhatsApp, pues la falla las beneficiaba al incrementar el número de personas usando las suyas.

Además, hubo quienes lanzaron tuits preguntando si alguien quería aprovechar la caída de WhatsApp para realizar algunos de los juegos que iMessage tiene disponibles directamente en la aplicación.

im gonna force nat to play imessage games with me 👍 — sab dreams w josephine (@furnishedbread) July 14, 2020