La mayoría de las quejas radican en que la aplicación presenta intermitencia. A muchos se les demora el envío y recepción de mensajes.

Por ahora no hay una posición de la compañía al respecto. Además, se conoció que la falla es a nivel mundial. (Vea también: Ojo: le suspenderán su cuenta de WhatsApp si usa alguna de estas aplicaciones)

Algunos de los usuarios reportaron que la aplicación de WhatsApp Web también presenta fallas y a la mayoría de ellos los desconectó de inmediato.

Según Downdetector, sitio web especializado en WhatsApp, los problemas tienen más impacto en varios países. Pese a esto, algunos usuarios indican que WhatsApp comienza a recuperarse lentamente.

WhatsApp is down right now https://t.co/z6YCZQObwP pic.twitter.com/A73BozJzlf

— The Verge (@verge) July 14, 2020