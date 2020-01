Transact se ha dedicado a desarrollar soluciones en pagos y facturación para estudiantes. Actualmente, quiere innovar al usar los accesos de Google Pay y fusionarlos con su credencial móvil, indicó la empresa en un comunicado de prensa.

Los estudiantes solo deberán acercar su teléfono Android a un lector inalámbrico NFC para pagar su comida, hacer uso de la lavandería o de las máquinas expendedoras. Pero lo más importante de esta medida es que también les permitirá entrar a un edificio, laboratorio o zonas específicas dentro de la universidad, afirmó Engadget.

Con esta nueva alternativa las instituciones educativas pueden facilitar las transacciones de identificación móvil y aumentar la seguridad para evitar infiltraciones de delincuentes o personas ajenas al plantel.

Al menos una de las universidades usa actualmente su ID de Google Pay como documento de identificación dentro de la escuela, dijo el medio estadounidense.

“Esperamos con interés trabajar con Transact para llevar la velocidad y la simplicidad de Google Pay a los campus de los Estados Unidos”, afirmó Ambarish Kenghe, director de Gestión de Producto de Google Pay, en el mismo comunicado.

Inicialmente, estas son las universidades escogidas por las dos compañías: Universidad Estatal de Arkansas, Universidad de Chowan, el College of Coastal Georgia, la Universidad de Duke, la Universidad de Georgetown, el Hamilton College, la Universidad de Johns Hopkins, la Universidad de Marshall, la Universidad de Mercer, Roanoke Colegio, St. Edward’s University, South Dakota State University, Temple University, The University of Alabama y University of New Brunswick.