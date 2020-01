Por medio de un comunicado en línea, el CEO de Lime, Brand Bao, notificó que la empresa cerrará operaciones en Atlanta, Phoenix, San Diego, San Antonio, Bogotá, Buenos Aires, Montevideo, Lima, Puerto Vallarta, Río de Janeiro, Sao Paulo y Linz (Austria).

“La independencia financiera es nuestro objetivo para 2020, y estamos seguros de que Lime será la primera empresa de movilidad de próxima generación en alcanzar la rentabilidad”, dijo Bao.

Aunque el mercado de ‘scooters’ es un tema emergente, empresas como Bird , Scoot , Lyft y Skip se vieron en la obligación de adoptar la misma medida durante el año pasado, de acuerdo con un informe de Axios.

Uno de los motivos que expresa la compañía para tomar esta decisión, es que hay comunidades en el mundo que han evolucionado más lentamente en términos de movilidad.

Lime opera en más de 120 ciudades en todo el mundo y las pérdidas se acercan a los 300 millones de dólares en el transcurso del 2019, con más de 420 millones de dólares en ingresos brutos, afirmó The Information.

El presidente de Lime, Joe Kraus, desmintió en una entrevista para Axios que la firma se estuviera quedando sin efectivo. Sin embargo, su competencia Bird anunció 275 millones de dólares en nuevos fondos.

Además de Lime, durante los últimos años también han cerrado operaciones en Colombia multinacionales como Coltabaco, Icollantas, Chiclets Adams, Bayer, La Polar, Tía, Banana Republic, entre otras.

BREAKING: @limebike is leaving the San Diego market. That means no more Lime scooters. “As part of our path to profitability, Lime has made the difficult decision to exit San Diego and focus our resources on markets that allow us to meet our ambitious goals for 2020” -Lime pic.twitter.com/fuhs60VU3F

— Matt Hoffman (@MHoffmam) January 9, 2020