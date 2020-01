Las pruebas se realizarán específicamente en París, Tel Aviv (Israel) y Daegu City (Corea del Sur), explicó Ammon Shashua, director general de Mobileye, empresa de Intel especializada en el desarrollo de conducción autónoma.

Este automóvil empleará una docena de cámaras computarizadas, las cuales se van a encargar de recopilar la información de manera constante. Solo ha sido detectado un error en la conducción en el transcurso de las pruebas realizadas en 10 millones de horas de conducción, indicó Efe.

“Si un automóvil aparcado abre la puerta, el sistema lo detecta instantáneamente, antes que el ojo humano”, afirmó Shashua en la conferencia que tuvo lugar en el CES 2020 en Las Vegas, EE. UU.

La tecnología que estará incorporada en los ‘robotaxis’ podrá identificar el estado de las carreteras y también notar si hay huecos o baches en el camino. Toda la información queda en la nube para alimentar un informe detallado, de gran ayuda para la supervisión y el arreglo de las imperfecciones viales.

Según la compañía, el ser humano vive de supuestos y presunciones; sin embargo, las máquinas no, y por este motivo el sistema de conducción asume el caso de duda y en el peor escenario reacciona con la mayor prudencia programada.

Hoy en día más del 70 % de los sistemas L2+ de los automóviles incluyen tecnología de Mobileye, como el Nissan Pro Pilot 2.0, el Cadillac Supercruise o el BMW KaFAS 4.

