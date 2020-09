La nueva sección mostraría las zonas que tienen una mayor cantidad de personas con la COVID-19, pues recolectaría datos sobre los casos confirmados por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, aseguró Europa Press.

La información fue revelada por la experta en aplicaciones de ingeniería inversa Jane Manchun Wong, quien publicó en Twitter unas capturas de la función que Google Maps implementaría pronto. El tuit está a continuación.

Google Maps’ COVID-19 map shows a number of the region, describing whether it is increasing or decreasing pic.twitter.com/bYJTYoSL3h

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 4, 2020