De ahora en adelante, el servicio de Google dedicado a empresas, G Suite, va a contener todas las aplicaciones de la compañía de Mountain View en su plataforma.

Hace unos días se conoció el rumor porque un usuario de Twitter lo divulgó en esa red social.

@gmail – your new home for work. #GoogleCloudNext pic.twitter.com/3fSCIrLbNQ

— Tahin Rahman (@tahins) July 14, 2020