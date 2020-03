Noonan, un diseñador de niveles del nuevo juego, que también ha participado en Far Cry y Watch Dogs, lanzó una versión de Mario en FPS gratuito, llamado The Super 1-1 Challenge y se puede encontrar en la web de Itch.io.

El desarrollador indicó que el proyecto hace parte del desafío ‘Mapcore’, una campaña de Discord que asigna a las compañías la reinvención de niveles clásicos de videojuegos. Por lo anterior, Noonan introdujo la estética de Mario en el motor gráfico Unreal Engine 4 como una forma de mejorar su propio concepto en la plataforma, indicó Gizmodo.

La experiencia se anunció por Twitter y muestra movimientos clásicos como romper bloques con la cabeza de Mario y pisotear enemigos que se interponen en el camino. Además, el creador explicó que eligió ‘Super Mario Bros’ sobre los otros juegos disponibles por sus buenos recuerdos de la infancia, según Screenrant.

“Entonces para mí fue una decisión difícil entre Face y 1-1, pero el nivel de Mario lo superó para mí. Pura nostalgia. Recuerdos del primer videojuego que jugué en mi casa cuando era niño” añadió una opinión en el mismo medio.

To celebrate #MAR10Day I have released "The Super 1-1 Challenge". It's a first person take on World 1-1 from Super Mario Bros. built in Unreal Engine 4. Hope you enjoy!

Grab it from Itch: https://t.co/kRxDQZcmIR#gamedev #ue4 #mar10pic.twitter.com/gO6Xfk8dEl

— It'sa me, Sean Noonan (@SeanNoonan) March 10, 2020