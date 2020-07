green

Los archivos que se difundieron hacen parte del código fuente de la década de 1990 y muestran los primeros modelos de títulos como ‘Yoshi’s Island’, ‘Super Mario Kart’ y ‘Star Fox 2’, informó Engadget.

La filtración de Yoshi’s Island expone una interfaz, música, niveles y minijuegos completamente diferentes a los que se conocen, agregó el medio mencionado.

El juego ‘Mario World 2’ aparece con el nombre ‘Super Donkey’ e incluye un personaje nunca antes visto en un ambiente forestal, indicó la plataforma de noticias de videojuegos VGC.

Sobre los elementos publicados, Xataka afirma que los documentos corresponden a prototipos de juegos para Super Nintendo y Nintendo 64, de los cuales se exhibieron unos primeros modelos 3D de Link de la serie The Legend of Zelda.

Dated from July 1994, this is possibly the first, or one of the first 3D model Nintendo ever made of Link, as an experiment on the Super FX chip. (colors were manually added). pic.twitter.com/0tV6DGaUjH — Starxxon (@vl_tone) July 25, 2020

Además, se filtró una primera versión de ‘Super Mario 64’ bajo el nombre de ‘Ultra 64 Mario Brothers’, que incluye a Luigi como un personaje del videojuego, apuntó VGC.

El prototipo de ‘Super Mario 64’ también tiene un nivel vacío creado para poner a prueba las habilidades del jugador, señaló Xataka.

Con respecto a ‘Super Mario World’, aparece Luigi mostrándole el dedo medio al usuario, un Yoshi anciano con bigotes y una animación en la que Mario le da un golpe a Yoshi en la cabeza para que ataque, añadió el portal nombrado.

Asimismo, en el prototipo de ‘Super Mario World’ sale el personaje Bowser con unas piernas visibles.

People are digging up all sorts of unused art assets from the latest Nintendo leak. Here's some screenshots of some examples. Bowser from SMW apparently had legs at one time? pic.twitter.com/EZGDjiGAx6 — Gaming Alexandria (@GamingAlexandri) July 24, 2020

Otros títulos cuyos códigos fuente salieron a la luz son ‘F-Zero’, ‘Legend of Zelda: A Link to the Past’, ‘Super Mario RPG’, ‘Super Mario All-Stars’, ‘Link’s Awakening DX’, ‘Star Fox 2’, ‘Wild Trax’, y ‘Pokémon Diamante y Perla’, de acuerdo con VGC.

Aunque se desconoce cómo se obtuvieron los archivos secretos y Nintendo no se ha pronunciado sobre el asunto, expertos en datos y en hackear videojuegos aseguran que las filtraciones son legítimas, según Xataka.