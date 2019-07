La crítica la hizo el jueves por medio de un post en Twitter, y fue muy claro en pedir que estas empresas se debían someter a regulaciones estadounidenses, globales y de las entidades bancarias.

“No soy un fan del Bitcoin y otras criptomonedas, que no son dinero, y cuyo valor es altamente volátil y están basadas en el aire”, escribió el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter. “Si Facebook y otras compañías desean convertirse en un banco, deben buscar una nueva Carta Bancaria y estar sujetos a todos los Reglamentos Bancarios, al igual que otros Bancos, tanto nacionales como internacionales”, agregó.

Hay que recordar que Facebook afirmó el mes pasado que iba a lanzar su criptomoneda en 2020, desde ahí las críticas de varios usuarios y gobiernos no han cesado. Algunos de los socios que estarían ligados con la criptomoneda serían Mastercard, PayPal Holdings Inc y Uber Technologies Inc, según Reuters.

Al parecer, los comentarios de Trump estarían influenciados por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que el día anterior a estos tuits había dicho que para que Facebook pudiera lanzar su moneda digital debía resolver las preocupaciones sobre privacidad, lavado de dinero, protección del consumidor y estabilidad financiera.

A pesar de todos estos comentarios, Facebook prefirió no generar más polémica y afirmó que respetaba las voces conservadoras y las diferentes ideologías políticas. Sin importar los comentarios, la red social va a seguir trabajando el Libra, afirmó Fayewayer.