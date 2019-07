Wozniazk afirmó que ahora es posible escuchar las conversaciones de los usuarios que tienen dispositivos electrónicos y que además las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense tienen un láser que es capaz de identificar a cualquier persona a 200 metros de distancia, según TMZ.

“Ahora pueden medir tus latidos con láser, pueden escucharte con muchos dispositivos. ¿Quién sabe si mi teléfono móvil está escuchando ahora mismo? […] Así que, me preocupo, porque estás teniendo conversaciones que crees que son privadas… Estás diciendo palabras que realmente no deberían ser escuchadas, porque no te lo esperas. Pero casi no hay forma de detenerlo. La gente cree que tiene un nivel de privacidad que no tiene”, dijo el cofundador de Apple al mismo medio.