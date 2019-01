Kate O’Neil, editora de Wired en su cuenta de Twitter publicó, de manera sarcástica, cómo Facebook se puede aprovechar de los datos con esta forma tan sencilla y divertida.

“Yo hace 10 años: probablemente habría jugado junto con el meme de envejecimiento de la foto de perfil en Facebook e Instagram. Ahora: reflexiono sobre cómo se podrían extraer todos estos datos para entrenar los algoritmos de reconocimiento facial sobre la progresión de la edad y el reconocimiento de la edad”, afirmó.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition

