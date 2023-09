El próximo 29 de septiembre será el lanzamiento oficial del EA Sports FC 24, el juego que reemplazará al Fifa, que tendrá varias mejoras para que la experiencia del usuario sea mejor y mucho más real, ya que ahora habrá más contacto con los entrenadores, el cansancio en los futbolistas será notorio, se entregarán premios individuales y más.

Este es uno de los juegos más esperados del año, ya que apenas se cierra el mercado de transferencias en Europa los equipos quedan conformados como en la vida real, con sus nuevos uniformes, las más recientes incorporaciones y mucho más.

Sin embargo, también hay que destacar que con el paso del tiempo el juego ha incrementado su precio en una gran medida, al punto de que en preventa se consigue por más de 350.000 pesos, un valor muy elevado para muchas personas.

Más allá de eso, muchos siguen las pistas del videojuego y uno de los elementos que más llaman la atención es el tema de los puntajes de los jugadores, recordando que la potencia, la puntería, el ataque y demás hacen a los futbolistas más completos y, como no podía ser de otra manera, durante los últimos años los mejores eran siempre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero este año ese aspecto cambió.

De esta manera, el juego reveló las cartas de los mejores futbolistas para el modo ‘Ultimate Team’ y los mejores futbolistas juegan en Inglaterra y Francia, respectivamente.

Powered by PlayStyles. Optimized by real-world data.#FC24 Ratings kick off now.

September 11, 2023