Para Elon Musk, la compra de Twitter ha sido más un dolor de cabeza que cualquier otra cosa. Días antes de completar la adquisición, el magnate aseguró que no lo hacía con la intención de ganar más dinero, sino más bien como una contribución a la sociedad al querer mejorar Twitter y hacerla una plataforma ideal para todas las personas.

Desde su llegada ha sido blanco de la crítica por su manera de hacer las cosas. Despidió al CEO, ingenieros y altos ejecutivos, en algunos casos por diferencias personales. Además redujo el personal en un 50 % y vivió una renuncia masiva de empleados que se negaron a seguir sus instrucciones de trabajar más.

Con las cosas un poco menos caóticas, ahora Musk quiere centrar sus esfuerzos en resolver los principales problemas de Twitter a nivel de software, problemas reales que la plataforma arrastra desde hace años y que hasta ahora no se habían abordado con prioridad.

Por ello ha decidido contar con la ayuda de un popular hacker llamado George Hotz, ingeniero que goza de gran popularidad en la comunidad de desarrolladores y hacking por crear procesos de ingeniería inversa en la consola Playstation 3 y por ejecutar de manera exitosa jailbreaks, métodos que logran romper con la seguridad de iOS y liberan funciones extra al eliminar las limitaciones que pone Apple.

no way this dude come in and fixes twitters unusable broken search in a month while the thousands of people couldn't in years

I'd be floored https://t.co/jyIf8volDX

— ☀️ Will 🌴 (@PlayboysJourney) November 22, 2022